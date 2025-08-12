Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda pas organizasyonları üzerine çalışan kırmızı beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.