Sivasspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile Boluspor arasındaki mücadele, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 17.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
