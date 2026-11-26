Sivasspor, cumartesi Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maç için bugün antrenman yaptı. Çalışmada pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynandı; maç cumartesi 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşma, cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak
Kaynak: İHA
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