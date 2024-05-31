Spor

Sivasspor'da Alaaddin Okumuş'un sözleşmesi 2 yıl yenilendi.

Sivasspor'da 2023-2024 sezonu itibari ile sözleşmesi sona eren Alaaddin Okumuş'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı. 28 yaşındaki futbolcu, Sivasspor Başkan Vekili Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS