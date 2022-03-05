Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında - Son Dakika
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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

05.03.2022 11:35
Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak. - SİVAS

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Antalyaspor ile Sivasspor 26. randevuda Antalyaspor ile Sivasspor 26. randevuda Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında - Son Dakika


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