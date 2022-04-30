Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik - Son Dakika
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Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik

30.04.2022 15:12
Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 1 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar'da Leke dışında eksik futbolcu bulunmuyor. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik - Son Dakika
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