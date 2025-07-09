Sivasspor'da İki Futbolcu ile Sözleşme Feshedildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Alaaddin Okumuş ve Jan Bieganski'nin sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Alaaddin Okumuş ile ön libero Jan Bieganski'nin sözleşmelerinin karşılıklı olarak varılan anlaşma sonunda feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Her iki futbolcuya da Sivasspor'a verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
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