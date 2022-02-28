Sivasspor'da kupa mesaisi - Son Dakika
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Sivasspor'da kupa mesaisi

28.02.2022 14:42
Sivasspor'da kupa mesaisi

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla kupada oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla kupada oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve penaltı çalışması yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi

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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da kupa mesaisi - Son Dakika


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