Sivasspor\'da Laktat Testi Uygulandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da futbolculara Antalya kampının 2. gününde laktat testi uygulandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü.
Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolculardan alınan kan örnekleri de analiz edildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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