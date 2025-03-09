Sivasspor'da Mutluluk Yok - Son Dakika
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Sivasspor'da Mutluluk Yok

Sivasspor asbaşkanı Kurbanoğlu, Göztepe galibiyetine rağmen sevinç yaşamadıklarını belirtti.

09.03.2025 19:16
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Net Global Sivasspor'da kulüp asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak sevinç yaşayacak durumda olmadıklarını söyledi.

Maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurbanoğlu, mücadelenin sakatlıklar nedeniyle takımları adına talihsiz geçtiğini belirtti.

Sivassporlu oyuncular Rey Manaj ve Veljko Simic'in maçta sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldığını anımsatan Kurbanoğlu, futbolcuların sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Bu takım ligde hak ettiği yere gelecektir"

Kalan maçların hepsini final olarak görmeleri gerektiğini vurgulayan Kurbanoğlu, şöyle devam etti:

"Disiplinli oynamanın karşılığını aldık. Maç kazanıp sevinecek bir pozisyonumuz yok. Bundan sonra her maçı final niteliğinde görmeye ihtiyacımız var, buna mecburuz. Bundan sonra bütün maçları bu şekilde göreceğiz. Bu takım ligde hak ettiği yere gelecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Sivasspor'un sahibinin taraftarlar olduğunu vurgulayan Kurbanoğlu, maçtaki desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Kurbanoğlu, takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tebrik ederek, "Rıza hocamızın da etkisiyle bir maç taraftar eliyle nasıl alınır bunun örneğini taraftarımız göstermiş oldu." diye konuştu.

"Sivasspor, şehrin en büyük marka değeri, en kıymetlisidir"

Taraftarlardan kalan maçlar için de destek isteyen Kurbanoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Birçok takımın nerelerde ne tür destekler aldığını çok iyi biliyoruz. Bu konuda bizim tek desteğimiz Sivasspor ve Sivasspor'u sevenlerdir. Sivasspor sadece Sivaslılar için bir futbol kulübü değildir. Sivasspor, şehrin en büyük marka değeri, en kıymetlisidir. Şehrin Türkiye platformundaki yüzüdür. Türkiye'deki 7 milyon Sivaslı'nın bugün Sivasspor'a vefa borcunu ödeme günüdür. Bugün Sivasspor'a maddi ve manevi destek günüdür. Sivasspor'a destek bekliyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Kurbanoğlu, Sivasspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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