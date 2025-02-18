Sivasspor'da Ömer Erdoğan Dönemi - Son Dakika
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Spor

Sivasspor'da Ömer Erdoğan Dönemi

Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, 7 maçta 1 galibiyetle 15. sırada yer alıyor.

18.02.2025 11:16
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Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın göreve getirilmesinin ardından çıktığı 7 lig maçının sadece birini kazanabildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor'da göreve Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u çalıştıran Erdoğan, kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk sınavını golsüz berabere biten Reeder Samsunspor maçında verdi.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, ligin 18. haftasını bay geçerken, 19. haftada ise sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Erdoğan idaresinde ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Tek galibiyetini Kayserispor karşısında aldı

Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile tek galibiyetini ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek elde etti.

Sivas temsilcisi, Erdoğan yönetiminde 22. haftada İkas Eyüpspor'a 1-0, 23. haftada Beşiktaş'a 2-0 ve 24. haftada Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Ömer Erdoğan'ın görevine getirilmesinin ardından Sivasspor, ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 7 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gole engel olamadı.

Ligde 15. sırada

Ligde son haftalarda maç kazanamayan Sivas temsilcisi, 24. haftayı 23 puanla 15. sırada kapattı.

Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek kırmızı-beyazlı ekipte sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor.

Sivasspor'un gol yollarındaki en önemli ismi Rey Manaj ile savunma oyuncusu Uğur Çiftçi kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Samba Camara ve Achilleas Poungouras'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor'da Ömer Erdoğan Dönemi - Son Dakika

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