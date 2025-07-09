Sivasspor\'da Transfer Hareketliliği

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, Alaaddin Okumuş ve Jan Bieganski ile yollarını ayırırken, Feyzi Yıldırım ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Feyzi Yıldırım ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen futbolcu, kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan ve Afyonspor, Nazilli Belediyespor, Niğde Anadolu FK ve Kasımpaşa gibi kulüplerin de formasını giyen Feyzi, geçen sezon Adanaspor formasını terletti. Kariyerinde 195 maça çıkan Feyzi, 15 gol atarken 6 da asist yaptı.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alaaddin Okumuş ve Jan Bieganski ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.