Sivasspor'da transfer tahtası kapalı, Taşdemir belki açamayacaklarını söyledi - Son Dakika
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Sivasspor'da transfer tahtası kapalı, Taşdemir belki açamayacaklarını söyledi

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Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, transfer tahtasının kapalı olduğunu ve belki de açamayacaklarını söyledi. Taşdemir, sakatların milli aradan sonra takıma katılabileceğini, Ümraniyespor maçı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

SİVASSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Transfer tahtamız kapalı. Belki de açamayacağız. Sadece çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Sakat arkadaşlarımız geldikten sonra biraz daha farklı olabiliriz" dedi.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 12'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör İsmet Taşdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarıyer maçında iyi performans gösterdiklerini söyleyen Taşdemir, "Eksiklerimize rağmen iyi mücadele ettik. Sarıyer maçı çok önemliydi. Maalesef kazanamadık. Geçen seneden beri eşik maçlarını bir türlü kazanamadık. Bu da onlardan biri oldu ama yenilmedik. Kazanmamız gereken bir maçtı ama maçı kaybetmemekte bizim için iyi bir şans oldu. Dolayısıyla 1 puan aldık ve içeride galibiyet alamadığımız için üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta yine buna benzer önemli bir maçımız var. Bu maçımıza hazırlanmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'ÇOK SAKATIMIZ VAR'

Takımın sakatlık durumu hakkında bilgi veren Taşdemir, "Çok sakatımız var. Şu anda Kamil bizimle antrenmanlara çıkmaya başladı. Aaron'u en kötü yarın antrenmana bekliyoruz. Süleyman ise kontrollü antrenmanlara çıkmaya başladı. Bu şekilde milli araya kadar her hafta bir oyuncumuz aramıza katılırsa milli aradan sonra tamamlanabiliriz. Biz elimizdeki oyuncularla gidecekmiş gibi planlarımızı yapıyoruz. Transfer tahtamız da kapalı. Belki de açamayacağız. Sadece çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Sakat arkadaşlarımız geldikten sonra biraz daha farklı olabiliriz. Sezon başından beri alternatif oyuncular oynatmaya çalıştık ve onlarda iyi performans verdiler. Oyuncular geldikten sonra kıyasıya bir mücadelemiz olacak ve inşallah burada da kazanan Sivasspor olacak" diye konuştu.

KAMİL FİDAN: SÜPER LİGE ÇIKMAYI İSTİYORUZ

İyi bir seriyle birlikte üst sıraları yakalamak istediklerini belirten Kamil Fidan, "Uzun bir zaman oldu. Yaklaşık 5 buçuk haftadır takımla çalışmıyordum. Daha yeni yeni döndüm. Zaman zaman iyi işler yaptık, zaman zaman beklenenin altında kaldık ama önemli bir yerdeyiz. Önümüzde iyi bir fikstür var. İyi bir seri yakalayıp üst sıraları artık yakalamak istiyoruz. Takımdan uzak kalınca özlüyoruz. Ama iyi bir hava vardı. Bende bu havayı daha iyi yerlere getirmek istiyorum. Hedefimiz kısa vadede süper lige çıkmayı istiyoruz. Hak ettiğimiz yere geri dönmek istiyoruz. Ayrıca da her Türk futbolcu gibi Türk Milli takımını bende istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
İsmet TaşdemirSivassporSporSon Dakika

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