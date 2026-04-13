Sivasspor\'da Üzüntü Ve Umut

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor'a 3-1 yenilerek puansız ayrıldı. Teknik direktör Taşdemir, üzüntülerini dile getirdi.

İstanbulspor maçından puansız ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maçın ardından yaptığı açıklamada, "İç sahada en çok gol kaçırdığımız bir maçtı. Gerçekten çok üzgünüz. Kalan 3 maçta elimizden geleni yapacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'a evinde 3-1 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Sabah kötü bir haberle sarsıldık. U13 takımımızdan 4 oyuncumuz trafik kazası geçirdi. 1'inin durumu kritik ve yoğun bakımda acil şifalar diliyorum. Maça gelecek olursak eşik maçlarından bir türlü geçemedik, yetemedik. İyi başladığımız bölümde bir gol yedik. İç sahada en çok gol kaçırdığımız bir maçtı. Gerçekten çok üzgünüz. Kalan 3 maçta elimizden geleni yapacağız. Okan'ın sakatlanıp çıkması da bizi etkiledi. Gerçek anlamda kısıtlı bir kadromuz var, bu kadroya rağmen iyi mücadele ediyoruz. Bir hayalin peşinde koşuyorduk bu hayal daha da zorlaştı. Sezon sonunda yönetimimizle görüşeceğiz ve bir toplantı yapacağız. Ben buradayım. İstediğimiz şartlar oluşursa seneye bu sıkıntıları yaşayamayacağız. Ben buradayım ama şartlar oluşmazsa burada durmanın da bir anlamı kalmayacak. Emirhan Baştiğit ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Rey Manaj'ın da Iğdır maçına yetişme şansı var" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:34:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.