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Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi 6 eksik! - Son Dakika

Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi 6 eksik!

12.02.2022 11:01
Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi 6 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 6 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 6 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 6 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz, kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare ile sarı kart cezalısı olan Isaac Cofie, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi 6 eksik! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi 6 eksik! - Son Dakika
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