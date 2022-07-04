Takımın antrenman sahasına gelişi
Takımın antrenmana hazırlanması
Isnma hareketlerinden detaylar
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasından detaylar
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
BOLU - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Gerede ilçesindeki bir otelde kampta bulunan kırmızı-beyazlılar, yardımcı antrenörler gözetiminde sabah antrenmanı yaptı.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan Sivas ekibi, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.
Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Yeni sezon hazırlıkları, akşam yapılacak antrenmanla sürecek.
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