Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

04.07.2022 11:42

Takımın antrenman sahasına gelişi Takımın antrenmana hazırlanması Isnma hareketlerinden detaylar 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasından detaylar Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor BOLU - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Takımın antrenman sahasına gelişi

Takımın antrenmana hazırlanması

Isnma hareketlerinden detaylar

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasından detaylar

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

BOLU - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Gerede ilçesindeki bir otelde kampta bulunan kırmızı-beyazlılar, yardımcı antrenörler gözetiminde sabah antrenmanı yaptı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan Sivas ekibi, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları, akşam yapılacak antrenmanla sürecek.

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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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