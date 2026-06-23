Çağlayan\'dan Sivasspor camiasına umut veren mesaj!

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, kulüpte yaşanan yönetim belirsizliğinin kısa sürede sona ereceğini belirterek, "Bu sıkıntı 1 hafta içerisinde çözülecek" dedi.

Sivasspor Genel Kurulu'nda konuşan Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, 19 Mayıs'tan bu yana kulübün geleceği adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Divan kurulunu devraldıkları günden itibaren birçok kişi ve kurumla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Çağlayan, tüm temaslarda ortak hedefin Sivasspor'u daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak olduğunu söyledi.

Çağlayan, "19 Mayıs günü devraldığımız Sivasspor divanında gerçekten gecesini gündüzüne katarak yoğun mesai kat ettik. Bu süre zarfında birçok kişilerle görüştük. Ancak ortak bir payda vardı; Sivasspor'u kurumsal yönde daha iyi yere getirebilmek. Bu da kısa ölçek içerisinde yapılamıyordu. Bunun için bir süreç gerekiyordu. Bu süreç içerisinde başta Valimiz Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanımız Adem Uzun, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile birlikte çok yoğun bir çalışma içerisine girildi. Çeşitli görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda adaylığını açıklamak isteyenler de oldu" diye konuştu.

"1 hafta içerisinde sıkıntı çözülecek"

Sorunun kısa süre içinde çözüleceğine inandığını dile getiren Çağlayan, "Sürecin uzamasıyla birlikte, ligin başlamasına da az süre kala sıkıntı yaşandı. İnanıyorum ki bu sıkıntı 1 hafta içerisinde çözülecektir. Bu hafta içerisinde elbette ki Sivasspor'a gönüllü olan kişi ve kişiler bu taşın altına ellerini koyacak. 2004'ten sonra Sivasspor gerek Türkiye genelinde gerekse Avrupa'da söz sahibi olan bir takım haline gelmişti. Ben 22 Haziran'ı da bir milat olarak düşünüyor bundan sonraki süreç içerisinde görev alacak olan arkadaşlarımızın takımın başarısına ortak olacaklarını ve hedeflenen başarıya ilerleyeceklerine inanıyorum. Sivas ve Sivasspor için el ele gönül gönüle bir seferberlik halinde çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Topyekun olarak bu süreçte bizlere destek olanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS