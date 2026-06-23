Çağlayan'dan Sivasspor camiasına umut veren mesaj! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çağlayan'dan Sivasspor camiasına umut veren mesaj!

Çağlayan\'dan Sivasspor camiasına umut veren mesaj!
23.06.2026 11:16  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, kulüpteki yönetim belirsizliğinin kısa sürede sona ereceğini belirterek, 'Bu sıkıntı 1 hafta içerisinde çözülecek' dedi.

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, kulüpte yaşanan yönetim belirsizliğinin kısa sürede sona ereceğini belirterek, "Bu sıkıntı 1 hafta içerisinde çözülecek" dedi.

Sivasspor Genel Kurulu'nda konuşan Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, 19 Mayıs'tan bu yana kulübün geleceği adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Divan kurulunu devraldıkları günden itibaren birçok kişi ve kurumla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Çağlayan, tüm temaslarda ortak hedefin Sivasspor'u daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak olduğunu söyledi.

Çağlayan, "19 Mayıs günü devraldığımız Sivasspor divanında gerçekten gecesini gündüzüne katarak yoğun mesai kat ettik. Bu süre zarfında birçok kişilerle görüştük. Ancak ortak bir payda vardı; Sivasspor'u kurumsal yönde daha iyi yere getirebilmek. Bu da kısa ölçek içerisinde yapılamıyordu. Bunun için bir süreç gerekiyordu. Bu süreç içerisinde başta Valimiz Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanımız Adem Uzun, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile birlikte çok yoğun bir çalışma içerisine girildi. Çeşitli görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda adaylığını açıklamak isteyenler de oldu" diye konuştu.

"1 hafta içerisinde sıkıntı çözülecek"

Sorunun kısa süre içinde çözüleceğine inandığını dile getiren Çağlayan, "Sürecin uzamasıyla birlikte, ligin başlamasına da az süre kala sıkıntı yaşandı. İnanıyorum ki bu sıkıntı 1 hafta içerisinde çözülecektir. Bu hafta içerisinde elbette ki Sivasspor'a gönüllü olan kişi ve kişiler bu taşın altına ellerini koyacak. 2004'ten sonra Sivasspor gerek Türkiye genelinde gerekse Avrupa'da söz sahibi olan bir takım haline gelmişti. Ben 22 Haziran'ı da bir milat olarak düşünüyor bundan sonraki süreç içerisinde görev alacak olan arkadaşlarımızın takımın başarısına ortak olacaklarını ve hedeflenen başarıya ilerleyeceklerine inanıyorum. Sivas ve Sivasspor için el ele gönül gönüle bir seferberlik halinde çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Topyekun olarak bu süreçte bizlere destek olanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kemal Çağlayan, Sivasspor, Çağlayan, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlayan'dan Sivasspor camiasına umut veren mesaj! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:32:14. #7.13#
SON DAKİKA: Çağlayan'dan Sivasspor camiasına umut veren mesaj! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.