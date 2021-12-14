Sivasspor'dan 3 maçlık galibiyet serisi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, dün konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek, ligde oynadığı son 3 maçta 9 puan toplamayı başardı.

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Ligde 5. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 22'ye çıkarttı. Yiğidolar ligde boy gösterdiği son 3 maçı da kazanmayı başardı ve galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Başakşehir deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından iyi bir çıkış yakalayan Sivasspor, son 3 maçını da kazanarak galibiyet serisi elde etti. Hatayspor'u 4-0, Alanyaspor'u da deplasmanda 1-0 mağlup eden Rıza Çalımbay'ın ekibi, dün oynanan mücadelede Galatasaray'ı da 1-0 yenerek son 3 maçta 9 puana ulaşmayı başardı. Yiğidolar boy gösterdiği bu 3 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesini ise gole kapatmayı başardı. - SİVAS