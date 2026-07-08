Sivasspor\'dan Appindangoye\'ye Yeni Sözleşme

Sivasspor, Aaron Appindangoye'nin sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, tecrübeli savunma oyuncusu Appindanyoye'nin 2028 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, mücadeleci kimliğine dikkat çekilirken, Gabonlu stoperle yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sivasspor, yeni sözleşmenin hem Aaron Appindangoye'ye hem de camiaya hayırlı olması temennisinde bulunurken, deneyimli futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir dönem diledi. - SİVAS