Sivasspor'dan Hatayspor Maçı Hazırlığı

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Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun 9. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlığı düzelen Rey Manaj da idmanın bir bölümünde yer aldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Yiğidolar, bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak ligde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Öte yandan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS