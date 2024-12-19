Sivasspor'dan Taraftarlara Çağrı - Son Dakika
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Sivasspor'dan Taraftarlara Çağrı

Sivasspor\'dan Taraftarlara Çağrı

Sivasspor, Samsunspor maçı öncesi sosyal medyada 'Sensiz Olmaz' mesajıyla taraftarları tribüne davet etti.

19.12.2024 11:07
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Sivasspor'un, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarlara özel bir çağrı yapılarak, sosyal medyada 'Sensiz Olmaz' mesajı yayımladı.

Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, taraftarların coşkulu görüntüleri ve Müslüm Gürses'in sevilen şarkısı 'Sensiz Olmaz' eşliğinde bir çağrı yapıldı. Videoda, "Tarih yazdığımız, zaferlerle dolu anları yaşadığımız her maçta sen yanımızdaydın. Şimdi, hep birlikte kalbimizdeki sevdayı tribünlerde haykırmanın tam zamanı" ifadeleriyle taraftarlar, tribünlere davet edildi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor maçında tribünlerin dolmasını ve taraftar desteğiyle takımın gücüne güç katılmasını istedi. Taraftarlar ise takımlarını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, sosyal medya üzerinden videoyu büyük bir ilgiyle paylaşarak yorumlar yazdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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