Sivasspor\'dan Taşdemir Yalanlaması

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, kırmızı-beyazlı kulüple teknik direktörlük konusunda İsmet Taşdemir'in anlaştığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktör arayışı devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in Sivasspor ile anlaştı yönündeki haberleri Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu yalanladı. Kurbanoğlu, sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Son günlerde sosyal medya ve bazı internet sitelerinde, kulübümüzün teknik direktörlük görevi için bazı isimlerle anlaştığı yönünde iddialar yer almaktadır. Bu haberler gerçeğini yansıtmamaktadır. Taraftarlarımıza kamuoyundan yalnızca resmi kanallarımızdan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz." - SİVAS