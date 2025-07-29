Sivasspor\'dan Vali Şimşek\'e Ziyaret

Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Karagöl, Sivasspor'a bugüne kadar göstermiş olduğu yakın ilgi, destek ve katkılardan dolayı Vali Şimşek'e teşekkürlerini sundu. Karagöl, yeni dönemde kulüp olarak Sivas halkıyla bütünleşen, mücadeleci ve hedef odaklı bir yapıyla Süper Lig yolculuğuna kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Vali Şimşek ise, Sivasspor'un Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Vefa sezonu" olarak adlandırılan bu dönemde kırmızı-beyazlı ekibimizin yeniden Süper Lig'e yükseleceğine olan inancını dile getirdi. Yeni yönetime başarılar dileyen Vali Şimşek, her zaman kulübün yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette, takımın mevcut durumu, yeni sezon hazırlıkları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Başkan vekili Burak Özçoban, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı, Asbaşkanlar Nurettin Yıldırım, Ahmet Fatih Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri Yunus Ozan Yıldırım, Fahrettin Coşkun, Gürkan Sönmez ile Sayman Buğra Güvendi de yer aldı. - SİVAS