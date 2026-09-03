Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik organizasyonlarla maça hazırlanıyor.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: İHA
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