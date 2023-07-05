Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmeye hazırlanıyor

Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor'un, Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas'ı renklerine bağlaması an meselesi.

SİVASSPOR'A TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Geçen sezonu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak geçiren Pelkas, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna getirdi. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler Yunan futbolcuyla vedalaşırken, Pelkas'ın yeni adresinin Sivasspor olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

26 MAÇTA SÜRE BULDU

Pelkas geçen sezon Hull City'de 26 resmi maçta forma giydi. Yunan yıldız bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.