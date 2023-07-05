Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmeye hazırlanıyor

Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmeye hazırlanıyor

05.07.2023 14:40

Sivasspor, yeni sezon için Servet Çetin yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas'ın Sivasspor'a transferinin kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor. Geçen sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen Pelkas, 26 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor'un, Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas'ı renklerine bağlaması an meselesi.

SİVASSPOR'A TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Geçen sezonu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak geçiren Pelkas, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna getirdi. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler Yunan futbolcuyla vedalaşırken, Pelkas'ın yeni adresinin Sivasspor olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

26 MAÇTA SÜRE BULDU

Pelkas geçen sezon Hull City'de 26 resmi maçta forma giydi. Yunan yıldız bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmek için harekete geçti Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmek için harekete geçti

Dimitris Pelkas, Servet Çetin, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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