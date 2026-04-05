Sivasspor Evinde Erokspor'a Yenildi - Son Dakika
Sivasspor Evinde Erokspor'a Yenildi

Sivasspor Evinde Erokspor\'a Yenildi
05.04.2026 18:27
Özbelsan Sivasspor, 33. haftada Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Goller Onur, Kanga ve Yunus'tan.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Bekir köşe vuruşunu Kanga'ya pas vererek kullandı. Kanga'nın sağ kanattan içeriye açtığı ortada iyi yükselen Onur, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada Amilton ceza sahasına girmeye çalışırken ceza yayını geçip şutunu çekmek üzereyken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kanga'nın sağ üst köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

88. dakikada sol taraftan paslaşarak başlayan atakta Ethemi son çizgiye inip ceza sahasına ortasını açtı. Avramoski ceza sahası yayından iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. Yunus Emre Gedik, ceza sahasında bulduğu pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Dura, Ömer Yasin Gezer

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit (Mert Çelik dk. 85), Fevzi Yıldırım Erdem Güleç (Uğur Çiftçi dk. 46), Okan Erdoğan (Aly Malle dk. 46), Cihat Çelik, Kamil Fidan, Okoronkwo, Ethemi, Bekir Böke (Avramovski dk. 46)

Yedekler: Gökhan Akkan, Özkan Yiğiter, Badji, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Savaş Ala

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer (Eray Korkma dk. 85), Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Kanga (Alper Karaman dk. 85), Jack (Ömer Faruk Beyaz dk. 78), Berat Luş (Yunus Emre Gedik dk. 78), Catakovic

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Yusuf Arda Özyurt, Talha Tekin

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Avramovski (dk. 88) (Sivasspor), Onur Ulaş (dk. 24), Kanga (dk. 33 pen.), Yunus Emre Gedik (dk. 90+4) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Valon Ethemi (Sivasspor), Onur Ulaş, Hayrullah Bilazer (Esenler Erokspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Evinde Erokspor'a Yenildi - Son Dakika

