Sivasspor evindeki galibiyet hasretini 4 maçın ardından sonlandırdı

Süper Lig'de dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada yaşadığı galibiyet hasretini sona erdirdi.

Süper Lig'de dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada yaşadığı galibiyet hasretini sona erdirdi. Ligde en son geçen sezonun son haftasında iç sahada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde çıktığı 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligin ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3. haftada Göztepe ile 2-2, 5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 7. haftasında dün Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlıların, evindeki galibiyet hasreti de son buldu. Sivasspor, ligde iç sahada çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, evinde rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

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