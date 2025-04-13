Sivasspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 0-1 - Son Dakika
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Sivasspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 0-1

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor'u 42. dakikada Talisca'nın golüyle önde kapattı.

13.04.2025 21:30
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- Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Manaj'ın kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu kontrol etti.

15. dakikada Tadic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topa sahip oldu.

29. dakikada Bekir Böke'nin rakiplerini çalımlayarak yaptığı sert vuruşta top kaleci Livakovic'ten geri döndü. Dönen topa Murat Paluli vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

42. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Talisca'nın şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammy, Bekir Böke, Charisis, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Simic, Pritchard, Alaaddin Okumuş, Rodrigues, Sonko, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Tugunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Djiku, İrfan Can Kahveci, Kostic, En-Nesyri, Levent Mercan, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Talisca (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Charisis (Sivasspor)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 0-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 0-1 - Son Dakika
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