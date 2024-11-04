Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Fenerbahçe ile 12. hafta maçına hazırlanmak için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Bülent Uygun, üniversite işbirliğine vurgu yaptı.

04.11.2024 15:49
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cumhuriyet Üniversitesine ait futbol sahasında teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Orta saha oyuncusu Noah Sonko Sundberg, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 11. haftasında sahalarında Çaykur Rizespor ile oynadıkları zor geçen maçta 2 gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Takım olarak galibiyeti hak ettiklerini belirten Sonko, karşılaşmanın ikinci yarısında bambaşka bir futbol ortaya koyarak maçı kazandıklarını vurguladı.

Ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını dile getiren Sonko, "Çok önemli bir maç, büyük bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir hocaları, iyi bir takımları var, çok iyi bir kulüp. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup, deplasmandan iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız." diye konuştu.

Sonko, Çaykur Rizespor maçında attığı frikik golünün sorulması üzerine ise özel bir çalışma yapmadığını tamamen odaklanmasının sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Teknik direktör Bülent Uygun

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise işbirliği için antrenman sahasını kendilerine açan üniversite yönetimine teşekkür etti.

Sivasspor ve Cumhuriyet Üniversitesinin şehrin en değerli iki markası olduğuna değinen Uygun, "Sivasspor olarak bilimsel çalışmalar yapmak, antrenman bilimi üzerine çalışmalar yapmak, öğrencilerimizin Sivasspor'da staj yapmasını sağlamak ve Sivasspor ile Cumhuriyet Üniversitesinin birlikteliğini sağlamak adına böyle bir girişim oldu." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ise Sivasspor ve üniversitenin şehrin iki önemli markası olduğunu söyledi.

Bu birliktelikten daha fazla değer elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Şengönül, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini ifade etti.

Antrenmanı bir grup üniversite öğrencisi de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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