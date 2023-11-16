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Sivasspor, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Uğur Çiftçi iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika

Sivasspor, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Uğur Çiftçi iddialarına açıklık getirdi

Sivasspor, Galatasaray\'a transfer olacağı konuşulan Uğur Çiftçi iddialarına açıklık getirdi
16.11.2023 22:10

Sivasspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'ye transfer teklifi yaptığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Süper Lig ekibi Sivasspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'ye transfer teklifi yaptığı ve futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe dahil olacağı iddialarını yalanladı.

GALATASARAY'A TRANSFERİ KONUŞULUYORDU

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun Süper Lig devi Galatasaray'a transfer olacağı ve teklif yapıldığı gündeme gelmişti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Ligde zorlu bir maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Uğur Çiftçi iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Uğur Çiftçi iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika
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