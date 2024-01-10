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Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika
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Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Sivasspor, 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor. Maç öncesi 3 futbolcu eksik olan Sivasspor'da 3 oyuncu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sivasspor, Galatasaray maçıyla Süper Lig'de 615. müsabakasına çıkacak.

Sivasspor, Galatasaray\'ı konuk edecek
10.01.2024 - 10:32,
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde yarın saat 17.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, oynadığı 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

3 eksik var

Sivasspor'da 3 futbolcu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı olan Rey Manaj'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Clinton N'Jie ile Ahmed Musa kadroda yer alamayacak.

3 futbolcu kart sınırında

Bu maç öncesi Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve Samu Saiz, Galatasaray maçında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak oynamayacak.

Yiğidolar 615. maçına çıkacak

Sivasspor, Galatasaray maçıyla Süper Lig'de 615. müsabakasına çıkacak. Sivas, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ile Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 614 karşılaşma oynadı. Yiğidolar, söz konusu maçlarda 227 galibiyet, 170 beraberlik ve 217 mağlubiyet aldı. 840 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde 846 gol gördü. Sivasspor ligde 851 puan topladı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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