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Sivasspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Sivasspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor, Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kalarak bu sezonki 7. beraberliğini aldı. Sivasspor, ligde oynadığı 19. karşılaşmada 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetin yanı sıra 7. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı
11.01.2024 - 19:39,  Güncelleme: 19:40
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kalan Sivasspor, bu sezonki 7. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig'de 19. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-1 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Yiğidolar, evinde 11. hafta Adana Demirspor ile 1-1 ve 13. haftada da Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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