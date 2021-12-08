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Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

08.12.2021 14:46

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivas ekibi yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Aralık, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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