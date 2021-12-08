Sivasspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz takımdan ayrı koşu yaptı.
Sivas ekibi yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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