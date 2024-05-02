Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

02.05.2024 15:15
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve eğlenceli oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç oynadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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