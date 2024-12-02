Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Antalyaspor maçının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde toplanarak Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İdmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Galatasaray, 08 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?