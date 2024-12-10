Sivasspor-Galatasaray Maçında Güvenlik Önlemleri

Spor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor- Galatasaray müsabakası öncesi yapılan güvenlik kontrollerinde çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi.

Sivas Emniyeti, spor müsabakalarının güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde, güvenlik ekipleri taraftarların stadyuma girişleri sırasında sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Hem uygulama noktalarında hem de stadyum giriş turnikelerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda taraftarların üzerinden; 12 şişe alkol, 22 meşale, 1 adet smok, 200 adet yanıcı, yakıcı, yaralayıcı madde, 16 adet torpil ele geçirildi.

Polis tarafından üzerinde suç unsuru bulunan taraftarlara 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. - SİVAS