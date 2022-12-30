Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın dans ettiği anlar gündem oldu! - Son Dakika
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Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın dans ettiği anlar gündem oldu!

30.12.2022 14:03

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Sivasspor'un golünü iptal eden hakem Erkan Özdamar'ın bu kararı futbol kamuoyunda büyük tepki topladı. Aynı zamanda dans eğitmeni olan hakemin dans ettiği görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Dans eğitmenliğine geri dön." yorumlarını yaptı.

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçtiği mücadelede hakem Erkan Özdamar'ın ev sahibi ekibin golünü iptal etmesi, karşılaşmanın önüne geçti. Aynı zamanda dans eğitmeni de olan Özdamar'ın dans ettiği videolar sosyal medyada gündem oldu.

6 DAKİKA İZLEDİKTEN SONRA GOLÜ İPTAL ETTİ

Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, gol kararını verse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu inceledi. 6 dakika süren incelemenin ardından Erkan Özdamar, golü geçersiz kıldı. Kimsenin anlayamadığı karar sonrası pozisyon tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN DANS VİDEOLARINI PAYLAŞIYOR

Erkan Özdamar karşılaşma sonrası tartışılırken, ünlü hakemim zumba hocalığı yapıyor oluşu da sosyal medyada gündem oldu. Tartışmalı kararın ardından 'zumba eğitmenliğine dön' çağrısı yapıldı. Hakemliğinin yanı sıra zumba eğitmenliği de yapan Özdamar, sosyal medya hesabından yaptığı zumba danslarını paylaşıyor.

"ZUMBA EĞİTMENLİĞİNE DÖN"

Özdamar'ın dans videoları hakkında sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Özdamar'ın hakemliği bırakıp zumba eğitmenliğine devam etmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

YORUMLAR (1)
  • Yahya Yıldızlar: Fener bahçe olsaydı o poziyosonda gölü verirlerdi bunda bir iş var varda bu var futbol için cikmadi bana göre Cevap Yaz 18 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın dans ettiği anlar gündem oldu! - Son Dakika


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