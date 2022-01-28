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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

28.01.2022 00:57
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda lige verilen 1 haftalık arada 4 gün izin yapan Sivasspor, ligin 24. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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