Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazır - Son Dakika
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Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazır

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Sivasspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

14.02.2025 17:37
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- Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivas ekibi, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazır - Son Dakika

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