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Sivasspor-Gaziantep FK Maçının Ardından Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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Sivasspor-Gaziantep FK Maçının Ardından Gerginlik Yaşandı

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından futbolcular ve teknik heyet arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Sivasspor-Gaziantep FK Maçının Ardından Gerginlik Yaşandı
21.01.2024 - 15:52,
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Sivasspor- Gaziantep FK maçının ardından iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sivasspor, Trednyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere sona erdi. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sahada olaylar çıktı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Arbedede iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica da yer aldı.

Gerginliğe emniyet güçleri müdahale ederek, iki tarafı yatıştırdı. Takımlar daha sopra polis eşliğinde soyunma odasına girdi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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