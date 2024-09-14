Sivasspor Gaziantep'i 3-2 Yendi - Son Dakika
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Sivasspor Gaziantep'i 3-2 Yendi

Sivasspor Gaziantep\'i 3-2 Yendi

Sivasspor, 5. haftada Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirdi.

14.09.2024 20:45
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SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bir hatayla bir gol yedik ve o golle birlikte geriye düştük. Rey Manaj gece 38-39 derece ateşi oldu. Ben kendisine dedim ki 'eğer oynarsan sakatlık yaşama ihtimalin var, ama dedim özveriyle oynarsan da sonucunda sana da benim ihtiyacım var' dedim. Malum takıma gelen 5 arkadaş yaklaşık üç aydan beri idmansız. İşte bugün oyuna soktuğum zaman da idmansızlıklarını görebiliyorsunuz. Bununla beraber sakatlıkları olan 6 futbolcumuz vardı. Süreç içerisinde yaşayacağımız bütün şansızlıkları yaşadık. Sonrasında da kırmızı kart olayı oldu. Orada biraz Balde'nin belki ligimizi tanımaması, golden sonra karın kaslarını göstermek istedi. Ondan sonra da bu kırmızı kartta kaldık ama gene de üçüncü golü attık. Devamında da bir gol yiyerek Gaziantep FK gibi çok güçlü kaliteli ayakları olan ve iyi bir kadroya karşı kazanmasını bildik" dedi.

Balde'nin gol sonrası sevinçte formasını çıkarması sonucu gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartı değerlendiren Uygun, "Formayı çıkarıyor ve o da onu sevinci olarak görüyor. Bırakın sevinsin. İnsanlar artık golden sonra sevinemez oldu" diye konuştu.

İNAN: ÇOK İYİ BİR TAKIM OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Takıma 15 oyuncunun yeni geldiğini söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise, "Biz iyi bir takımız. En azından sahada bugün beni mutlu eden bir şey vardı. Maçı kaybettik, üzgünüm ama bu takım bu oyuncular bana çok umut verdi. Onlara çok inanıyorum. Çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bugün bana bu hissi verdiler. Çok iyi bir yoldayız. İyi oyuncular geldi. Bu adaptasyon sürecini en çabuk şekilde atlattıktan sonra iyi bir takım yaratacağını düşünüyorum. Heyecanlı bir takım olacağını düşünüyorum. Bir tek dezavantajımız yeni gelenlerin hazırlanma süreci maalesef ligde olacak. O da kolay olmuyor tabii bizim için. Önemli maçlarımız var. Üç günde bir maçlarımız var. O yüzden oyuncularım adına biraz mutluyum. Bana çok önemli şeyler gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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