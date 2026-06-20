Sivasspor Genel Kurulu 22 Haziran'da - Son Dakika
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Sivasspor Genel Kurulu 22 Haziran'da

20.06.2026 17:21
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Sivasspor'un genel kurulu 22 Haziran'da yapılacak. Aday çıkmazsa yasal süreç başlayacak.

Sivasspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, kulübün olağan genel kurulun 22 Haziran Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel kurulda kulüp yönetimine aday çıkmaması sonucu üzerlerinde kalan sorumluluğun gereği olarak bir aydır aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Kulübün kurumsal yapısını ayakta tutmaya gayret etiklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bir taraftan sağlıklı bir yönetim arayışını ilimizin kamu yöneticileri ile birlikte sürdürürken diğer taraftan yapılması gerekenleri gücümüz oranında yapıyoruz. Belirtmeliyiz ki tüm çabalarımıza rağmen istediğimiz seviyede değiliz. Genel kurulu 11 Haziran'da gerçekleşen geniş katılımlı toplantıdan çıkan sonuç gereği 22 Haziran'a ertelemiştik. Bizler divan olarak o erteleme kararına bir haftalık süredeki çeklerin ödenmesi garantisi ile onay vermiştik. Lakin garanti gerçekleşmedi ve söz konusu 3 çek ödenemedi. Kulübümüze daha fazla zaman kaybettirmemek için açıkladığımız üzere 22 Haziran Pazartesi günü TSO Toplantı Salonu'nda saat 18.00'de genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Kongre salonuna listesini yapıp gelen olur ise kulübün yönetimini teslim edeceğiz. Yine aday çıkmaz ise divan olarak üzülerek yapılması gereken yasal süreci başlatmış olacağız. Temenni ederiz bir liste çıkar ve bu durumla karşı karşıya kalmayız. Bizler, kulübümüzün delegelerini tarihimizin en önemli genel kurulunda hazır olmaya davet ediyoruz. Kulübümüzün geleceğine onlar karar verecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivasspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Genel Kurulu 22 Haziran'da - Son Dakika

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