Sivasspor, Hakan Arslan ile Yollarını Ayırdı

Spor

Sivasspor, kulüple yollarını ayırdığını açıklayan orta saha oyuncusu Hakan Arslan ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Hakan Arslan'ın Sivasspor'da 11 sezon futbol hayatını sürdürdüğü ve bugün yaptığı açıklama ile kulübe veda ettiği anımsatıldı.

Geçen sezon başında teknik direktör Servet Çetin'in Hakan Arslan'ı takımda istemediği aktarılan açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulunun, oyuncunun arkasında durarak kulüpte kalmasının sağlandığı belirtildi.

Hakan Arslan'ın 15 Eylül 2023 tarihinde transfer komitesini aradığı aktarılan açıklamada, "Hakan Arslan, 'Bana çok büyük rakamla transfer teklifinde bulundular' diyerek takımımızdan gitmek istediğini söylemiştir. Yönetim kurulumuz, yaptığı değerlendirme neticesinde oyuncunun takımda kalması yönünde karar bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir röportaj esnasında gazetecinin, 'Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?' sorusunu basın sözcümüz Gökhan Karagöl, 'İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız.' diyerek cevaplamıştır. Ancak farklı sosyal medya platformlarında, 'Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor' paylaşımları yapılmış, bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir. Buna rağmen sosyal medyada çıkan asılsız haberleri referans göstererek talihsiz bir veda açıklaması yapan Hakan Arslan'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' düsturunu hatırlatır bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz."