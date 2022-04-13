Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2022 19:35
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde minyatür kale maç yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç oynadı.Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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