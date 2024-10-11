Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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