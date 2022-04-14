Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor

14.04.2022 00:58
Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde minyatür kale maç yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç oynadı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Hatayspor ile Sivasspor 16 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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