Sivasspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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SİVASSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, günü çift antrenman ile tamamlayacak. Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.