Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile sözleşme imzaladı

Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile sözleşme imzaladı

Sivasspor, Süper Lig'e 31 yaşındaki Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı transfer etti. Caktas, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı ve Sivasspor'a bağlandı. Kariyerinde 371 maça çıkan Caktas, 134 gol atarken 40 asist yapmıştır.

07.02.2024 22:09  Güncelleme: 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 31 yaşındaki Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı. Hırvat futbolcu için düzenlenen imza törenine Sivasspor Başkanvekili Bahattin Eken de katılırken, Mijo Caktas kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.  8 Mayıs 1992'de Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen Mijo Caktas, futbola Dugopolje alt yapısında başladı. Ardından Hajduk Split, Rubin Kazan ve Damac FC formasını giyen futbolcu son olarak ülkesinde NK Osijek forması giyiyordu. Kariyerinde 371 maça çıkan Caktas, 134 kez gol sevinci yaşarken 40 da asist yaptı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sivasspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:42:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement