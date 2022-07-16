Dün akşam saatlerinde İstanbul 'da toplanan Sivasspor ikinci etap kamp çalışmaları için bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı 'ndan kalkan uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana 'ya ulaştı. Bu akşam yerel saatle 18.30'da ilk çalışmasını gerçekleştiren Yiğidolar, 26 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Stegersbach kasabasında devam edecek.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Avusturya, Sivasspor, Viyana, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor ikinci etap kampı için Avusturya'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.