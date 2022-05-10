Sivasspor ile Alanyaspor final için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Sivasspor ile Alanyaspor final için sahaya çıkacak

10.05.2022 10:41
Sivasspor ile Alanyaspor final için sahaya çıkacak

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Alanyaspor'u konuk edecek.

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Alanyaspor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor, yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Yiğidolar, mücadeleden galibiyetle ya da beraberlikle ayrılarak adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Kupada 5. randevu

Sivasspor ile Alanyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupası'nda 5. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 4 müsabakada 2 kez Sivasspor, 1 kez Alanyaspor galip gelirken, 1 maç ise beraberlikle sona ermişti. Kupada oynanan mücadelelerde Sivasspor, 7 defa rakip fileleri havalandırırken, Alanya temsilcisi ise 4 gol attı.

Sivasspor'un kupa serüveni

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. turda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda ise kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Karagümrük'ü 1-0'la geçen Yiğido, yarı finale adını yazdırmayı başardı. Sivas, yarı final ilk maçında Alanyaspor'u 2-1 yenmişti. Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

Alanyaspor kupaya 4. turdan başladı

Alanyaspor da kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Osmaniye FK'yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. turda Mardin 1969'u 5-0 yenerek tur atladı ve son 16 turuna kaldı. Alanya, son 16 turunda ise Adana Demirspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı, yarı final ilk maçında da Sivas'a 2-1 kaybetti. Alanya, Süper Lig'de oynadığı 36 müsabakada 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 5. sırada bulunuyor.

Atilla Karaoğlan yönetecek

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak. - SİVAS

Sivasspor ile Alanyaspor final için sahaya çıkacak
Sivasspor ile Alanyaspor final için sahaya çıkacak
Sivasspor ile Alanyaspor final için sahaya çıkacak

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Kaynak: İHA

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